‘Sığırkuyruğu’nun yeni melez türü keşfedildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde (NKÜ) görevli araştırmacılar, sığırkuyruğu bitkisinin yeni melez türünü buldu.

Fotoğraflar: AA

NKÜ Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğünce desteklenen ‘Tekirdağ İli Sınırları İçerisinde Doğal Olarak Yetişen Sığırkuyruğu (Verbascum) Üzerine Taksonomik ve Ekolojik Çalışmalar Projesi’ kapsamında, iki yıl önce saha çalışması başlatıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Evren Cabi, halk arasında ‘sığırkuyruğu’ olarak bilinen ‘verbascum’ bitki türünün Malkara ilçesinde buldukları melezine ‘Malkara Sığırkuyruğu’ adını verdiklerini söyledi.

Cabi, doktora öğrencileriyle saha araştırmalarını şöyle anlattı: “Saha çalışmalarını Malkara ve Keşan arasında yoğunlaştırdık. Burada daha önce de var olduğu bilinen birkaç verbascum türünün aynı anda aynı lokalitede bulunduğunu fark ettik. Daha sonra baktık ki daha önce hiç görmediğimiz verbascum türü de var. ‘İncelemeye değer yeni bir sığırkuyruğu olabilir’ diye düşündük. Örneğimizi toplayarak laboratuvarda özelliklerine baktık. Bunun daha önce keşfedilmeyen bir tür olduğunu tespit ettik.”

Fotoğraflar: AA

Verbascum türlerinin gen alışverişi yaparak evrimleşme sürecinde yeni bir melez tür ortaya çıkardığını dile getiren Cabi ve ekibinin çalışması ulusal bir dergide yayımlandı, uzman hakemler tarafından onaylandı ve tür kayıtlara geçti.

Antikanserojen, antioksidan özelliklere sahip olabilir

Sığırkuyruğunun sahip olduğu bireyler ya da türler açısından bakıldığında endemik türlerden biri olduğuna değinen şu bilgileri paylaştı: ”Yaklaşık 256 türle temsil ediliyor. Daha önce 107 melez türle temsil ediliyordu. Yüzde 80’i ülkemizde endemik olan bir cinsten bahsediyoruz. Gen merkezinin Anadolu ve İran-Turan fitocoğrafik bölgesi (Doğu Anadolu, Sina yarımadası, Suriye, Filistin, Ermenistan, İran, Ürdün, Yukarı Mezopotamya) olduğunu söyleyebiliriz. Verbascum cinsi taksonların (alt tür) sahip olduğu birtakım kimyasal bileşikler antikanserojen, antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere sahip olabilir. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var ama ülkemizdeki taksonların hala birçoğu çalışılmamış.”

