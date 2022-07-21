Sifon sesinden şüphelenen polis, gider borusunun kazılması sonucunda uyuşturucu buldu

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda tuvalete atıldığı tespit edilen 167,2 gram uyuşturucu, gider borusu kazılarak bulundu.
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Refik Şevket İnce Mahallesi’ndeki evde yaşayanlara uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
“Kapıyı açın” çağrısının ardından üst üste sifon sesi duyulması üzerine şüphelenen polis, zanlılar Ş.Y., C.N.K. ve İ.G.’yi gözaltına aldıktan sonra evde detaylı arama yaptı.
Gider borusu kazıldı; poşetler içinde tuvalete atılmış 167,2 gram marihuanaya ve evde bulunan uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 690 liraya el konuldu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.