Şiddet uygulayan kocasını öldüren kadına ceza verilmedi: Mahkeme, meşru müdafaa saydı

Konya’da kendisine şiddet uygulayan kocasını bıçakla öldüren sanığın eylemi, ‘meşru müdafaa’ sayılarak hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde üç çocuk annesi Fatma K. 4 Ocak’ta eşi Mustafa K’yı (48) ekmek bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmış, 22 Haziran’daki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Fatma K., avukatıyla müştekiler katıldı.

Söz verilen sanık Fatma K, “Olay nedeniyle üzgünüm. Benim öldürme kastım yoktu. Korkutmak amacıyla elime bıçak almıştım. Beraatimi talep ederim” dedi.

Kayınvalide ve kayınpeder şikayetçi olmadı

Maktulün babası Ferruh K., gelininin cezalandırılmasını istemediğini belirterek, “Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Sanıktan şikayetçi değilim” dedi. Annesi Güllü K. da şikayetçi olmayarak, Ferruh K.’nın ifadelerini tekrarladı.

İddia makamı mütalaasında, olay günü sanık ve maktul arasındaki tartışmanın arbedeye dönüştüğünün, maktulün sanık ile çocuklarını dövdüğünün, çocuğu H.K.’nın kafasını duvara vurduğunun, sanığın bu eylemi sonlandırmak amacıyla bıçak savurduğunun anlaşıldığını belirtti.

Sanığın olay sırasında öldürme kastıyla hareket etmediğinin tespit edildiğini belirterek, ‘eşe karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Heyet, ‘eşini kasten öldürdüğü’ gerekçesiyle hakkında dava açılan Fatma K.’nın maktulün eylemlerine karşı meşru savunma hakkını kullandığı, eyleminin o an için mazur görülebilir bir heyecan, korku veya telaştan ileri geldiği değerlendirmesini yaparak sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

‘Adalet yerini buldu’

Sanık Fatma K, duruşma sonrası, “Ceza almadım. Avukatımın, hakimlerin ve savcılarımızın sayesinde. Onlara bin kere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Adalet yerini buldu” diyerek duygularını ifade etti.