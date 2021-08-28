Sıcaklık normalin 4-8 derece üzerinde

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre kuzey kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinde yerel düzeyde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam edecek.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin Trakya kesiminde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.