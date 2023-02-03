‘Sıcak Kafa’ dizisinin ikinci sezonu iptal

Oyuncu Şevket Çoruh, Netflix’in ‘Sıcak Kafa’ dizisinin ikinci sezonunun iptal edildiğini ‘Çok abuk bir ayrılık oldu’ sözleriyle duyurdu.

Fotoğraf: Netflix

Dijital yayın platformu Netflix’in sekiz bölümden oluşan distopik yerli dizisi ‘Sıcak Kafa’ 2 Aralık’ta yayımlanmıştı.

Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan ve iletişim yoluyla zihinden zihine bulaşarak yayılan bir delilik salgınını konu alan dizi, uzun süre Top10 listesinde kalmıştı.

Dizinin hayranları ikinci sezonu beklerken, dizide ‘Anton’ karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh yeni sezonun çekilmeyeceğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bildirdi.

‘Bilseydim bu kadar sıkı dostluk kurmazdım’ diyen Çoruh, ‘İkinci sezon şimdi yok mu?’ diyen bir kullanıcısına da ‘Yok’ yanıtını verirken, Netflix’ten konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Osman Sonant’la Hazal Subaşı’nın başrolleri paylaştığı dizide Haluk Bilginer, Şevket Çoruh, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer, Gonca Vuslateri, Özgür Emre Yıldırım, Zerrin Sümer, Yetkin Dikinciler, Erdem Akakçe, Şebnem Hassanisoughi, Hakan Gerçek, Cüneyt Uzunlar, Barış Yıldız, Furkan Kalabalık ve Arda Anarat gibi isimler yer alıyordu.