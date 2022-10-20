Netflix’in distopik yerli dizisi Sıcak Kafa’dan fragman yayımlandı: Delilik salgını dünyayı alt üst ediyor

Dijital yayın platformu Netflix’in distopik yerli dizisi ‘Sıcak Kafa’dan ilk fragman yayımlandı. Sekiz bölümden oluşan dizi 2 Aralık’ta yayına giriyor.

Görsel: Sıcak Kafa fragmanından alınmıştır

Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan ve iletişim yoluyla zihinden zihine bulaşarak yayılan bir delilik salgınını konu alan dizinin yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturuyor.

Sekiz bölümden oluşan ve distopik macera türündeki hikayenin başrollerini Osman Sonant’la Hazal Subaşı paylaşırken, onlara Haluk Bilginer, Şevket Çoruh, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer, Gonca Vuslateri, Özgür Emre Yıldırım, Zerrin Sümer, Yetkin Dikinciler, Erdem Akakçe, Şebnem Hassanisoughi, Hakan Gerçek, Cüneyt Uzunlar, Barış Yıldız, Furkan Kalabalık ve Arda Anarat eşlik edecek.

2 Aralık’ta Netflix’te yayımlanacak dizinin konusu özetle şöyle:

“Konuşmayla bulaşan ve ‘abuklama’ adı verilen bir tür delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, bu hastalıktan gizemli bir şekilde kurtulmuş tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur. Herkesten gizlediği bu durumun fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul’un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan ‘sıcak kafa’sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.”