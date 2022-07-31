Sıcak hava etkisini artırınca uzmanlar uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; ülke genelinde artan sıcaklarla uzmanlar 10:00-16:00 dışarı çıkılmaması için uyardı. Sıcaklar ülke genelinde 30 derece civarında seyrederken, güney kesimlerde 40 dereceye kadar çıkabiliyor.

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Türkiye, yazın en sıcak günlerini yaşıyor. Güneyde sıcaklar 40 derecenin üzerine çıkarken; uzmanlar 10:00-16:00 saatleri arasında güneşe maruz kalmamaları konusunda vatandaşları uyarıyor.

İstanbul’da bugün sıcaklık, 33 derece civarında seyredecek. Ancak salı günü sıcaklıkta düşüş bekleniyor.

Ankara’da sıcaklık gölgede 35 dereceyi bulurken 37 derece olan İzmir’de rüzgarlar pazartesi ve salı günü oldukça şiddetlenecek.

Çöl sıcakları yurdun güney kesimlerinde etkisini gösteriyor. Antalya’da nem artmaya devam ediyor. Bölgede hissedilen sıcaklık 40 dereceyi buluyor.