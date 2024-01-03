Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sıcak çayın yemek borusu kanserine etkisi kanıtlandı: ‘Hafif ılık için’

Erzurum, Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Bayburt ve Erzincan’da sık görülen yemek borusu kanseri üzerine araştırma yapan bilim insanları, sıcak çayın bu kansere etkisini ortaya koydu.

Fotoğraf: AA

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Doğu Anadolu’da sık rastlanan yemek borusu kanseri üzerine farklı üniversitelerden dört akademisyenle çalışma başlattı.


AA’nın aktardığına göre çalışma kapsamında, 25 yıldır yemek borusu kanseri teşhisi konulan 742 erkek ile 720 kadının verileri toplanarak, bu hastalardan yüzde 85’inin çayı çok sıcak içtiği bilgisine ulaşıldı.

Yemek borusu kanserine sıcak çayın yanı sıra genetik faktörler, sebze ve meyveden fakir diyet, sigara ve alkol gibi etkenlerin de araştırıldığı bu çalışma, Turkish Journal of Medical Sciences dergisinde yayımlandı.

‘Hafif ılık için’

Prof. Dr. Atilla Eroğlu, çayın çeşitli faydalarının yanı sıra vücuda bazı zararlarının da olduğunu söyledi.

Erzurum’da 94-95 derecede suyun kaynadığını, bardağa döküldüğünde ve içine şeker atılıp karıştırıldığında bu sıcaklığın 83-85 dereceye kadar düştüğünü ifade eden Eroğlu, şöyle devam etti:

“Bu sıcaklıktaki çay bile eli yakar. Önerimiz, literatürün de söylediği, günde 5-6 bardak hafif ılıtılmış çay içilmesi ama sıcak çay içmeyin. Sıcak çay kanser yapıyor. Özellikle ağız, yutak ve yemek borusu kanserinin bölgede en sık görülmesinin sebebi sıcak çay tüketimi.”

Eroğlu, 85 derecede tüketilen çayın mukozalar gibi hassas sindirim sisteminde ciddi yanıklara ve hücre değişikliğine sebep olduğunu vurguladı:

“Sıcak çay, sindirim sistemindeki bariyeri yok ediyor ve kansere sebep oluyor. Çayın 65 derecenin altında içilmesi gerekli. Bardağa koyduktan sonra çayı 3-4 dakika bekletelim. 25 yıl süren bilimsel çalışmamızda, çayın etkileri ve bölgemizde yemek borusu kanserlerinin fazla görülmesini araştırdık, en önemli sebebin sıcak çay tüketimi olduğunu, 85 derecenin üzerinde içilen çayın 65 derecenin altında içilen çaya kıyasla 8 kat daha yemek borusu kanserini artırdığını bilimsel veri olarak tespit ettik. Lütfen çayı hafif ılıtıp için.”

SON HABERLER

Dünya Bankası Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 3,6 büyüme beklediğini açıkladı. Daha önceki tahmininde Türkiye ekonomisinin 2024’te yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyüyeceğini tahmin etmişti.

O.J. Simpson öldü

Eşini ve yanındaki bir arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılandıktan sonra beraat eden Amerikan futbolu yıldızı O.J. Simpson öldü.

Bahçeli’nin Akşener’e çağrısından sonra İYİ Parti’de kurultay krizi

İYİ Parti genel başkan adayı Koray Aydın, olağanüstü kongrenin iptali söylentilerine dair açıklama yaptı, Meral Akşener’e seslendi: “Sayın Bahçeli, iktidar tarafının genel başkanımızın görevine devam etmesi ve olağanüstü kurultayın iptal edilmesi yönündeki talebini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi Akşener’e de zarar verir.”

Sinekli Bahçe’nin yıldızı

Star Ocakbaşı, Aksaray’ın dar sokaklarından birinde, Sinekli Bahçe’de. Sokağa girince hemen göze çarpıyor. Sokaktaki masalara oturanlar karışık, kimi ganyancı, kimi meyhane müşterisi ya da her ikisi. 