Sibel Alaş, konuşmak için ‘rüzgarın yönünü bekleyen’ sanatçıları eleştirdi

Sanatçı Sibel Alaş, 14 mayıs seçimleri öncesinde sessiz kalan sanatçıları “15 Mayıs sabahı ‘bahar geldi’ derseniz, paylaşmam o baharı sizinle” diyerek eleştirdi.

Fotoğraf: Twitter

Türkiye, 14 Mayıs Pazar sabahı 13’üncü cumhurbaşkanını belirlemek ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek.

Bazı sanatçılar millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na açık destek vermiş, sevenlerine de sandığa gidip oy kullanma çağrısında bulunmuştu.

Şarkıcı, söz yazarı ve çevirmen Sibel Alaş, bu süreçte ‘sessizliğini koruyan’ sanatçıları Twitter’dan eleştirdi.

15 Mayıs sabahı bu kişilerin ‘‘Bahar geldi’ diye sevinmemesini’ isteyen Alaş, şunları yazdı:

“Bu süreçte sessiz kalan, rüzgarın ne yöne eseceğini görmek için bekleyen, kimin arabasına binersem onun türküsünü çığırırım diyen bazı sanatçı arkadaşlarım. Olur da 15 Mayıs sabahı ‘bahar geldi’ filan derseniz… Aman ha! Sakın demeyin! Paylaşmam o baharı sizinle.”