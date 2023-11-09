Sharon Stone, 80’lerde uğradığı tacizi ilk kez anlattı

ABD’li oyuncu Sharon Stone, 1980’li yıllarda Sony Pictures’ın eski bir yöneticisinin toplantı sırasında kendisini taciz ettiğini anlattı.

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Talk show sunucusu Kelly Ripa’nın ‘Let’s Talk Off Camera’ adlı podcast yayınına konuk olan 65 yaşındaki oyuncu, uğradığı tacizi o yıllarda ‘sektörde iş bulamama’ kaygısıyla anlatamadığını belirtti.

BBC’nin haberine göre Stone, 1992’de çekilen ‘Temel İçgüdü’ ve 1995’te çekilen ‘Casino’ filmleriyle uluslararası bir üne kavuşmadan çok önceki yıllarda bir toplantı için ofisine gittiği Sony yöneticisinin önce “Senin hakkında söyledikleri doğru, çok muhteşemsin. Onlarca yıldır senin gibi birini görmedik. Herkes senden bahsediyor çok güzelsin ve o saçların yok mu” dediğini ardından da cinsel organını yüzüne doğru çıkararak kendisini taciz ettiğini söyledi.

O zamanlar çok genç olduğunun altını çizen Stone, o sırada ne yapacağını bilemediğini kaydetti: “Elbette çok gençtim ve gergin olduğumda ne yapacağımı bilmiyordum. Çünkü temelde çok neşeli biriyimdir ve gülmeye başladım. Aynı anda hem gülüyordum, hem ağlıyordum. Kendimi kaybetmiştim duramıyordum, dolayısıyla o da ne yapacağını bilemedi. Sonunda cinsel organını içeri soktu ve masasına geçti.”

Sekreterin gelip kendisini dışarı çıkardığını söyleyen Stone, bu olayı o yıllarda anlatamamasını nedenini “Sony beni bir daha asla işe almazdı” sözleriyle açıkladı.

Özürleri kabul edecek

Yöneticinin ismini açıklamayan oyuncu, Hollywood’da kendisine yıllar boyunca kötü davranan erkeklerin özürlerini her zaman kabul edeceğini belirtti. Özür dilemeyenler için ise şunları söyledi: “Bir daha yanıma oturmayın, çünkü bir daha yanıma oturursanız herkesin ortasında ayağa kalkıp ‘Yanına oturma dedim sana’ diyeceğim, inan bana.”