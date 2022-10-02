SGK’da ‘kurutma’ mesaisi: Selde ıslanan 70 bini aşkın dosya bahçeye seriliyor

Bartın’da 27 Haziran’daki selde su basınca ıslanan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü (SGK) arşivindeki dosyalar, kurumun bahçesine serilerek güneşte kurutuluyor.

Fotoğraflar: AA

Bartın Irmağı’nın 27 Haziran’da taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi’ndeki binanın bodrum katını su basmıştı.

50 yıldır saklanan, 70 bini aşkın işveren, işçi ve emekli dosyası, kurum personelince bodrum kattaki arşiv odalarından çıkarılarak balçıklarından temizlendi.

Daha sonra kurum önündeki alana el arabasıyla taşınan dosyalar, tek tek yere serilerek güneşte kurumaya bırakıldı.

Fotoğraflar: AA

SGK İl Müdürü Şaban Çengel, AA muhabirine konuştu: “Bodrum katındaki su ve çamurun temizlenmesi bir ay sürdü. Su ve balçık altında kalan dosyalar, aslında dijital ortamda tarandı ve hepsi bilgisayara aktarıldı ama sonuçta resmi evrak olduğu için dava konusu veya mahkemeden bir belge istenmesi ihtimaline karşı muhafaza altına almak için kurutup arşivde tutuyoruz. Vatandaşlarımız veya kurumumuz açısından herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Kurutma çalışmaları güneşli günlerde yapılmaya devam edecek.”