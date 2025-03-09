SGK 'hileli boşanmaları' takipte: 2 bin 404 kişi tespit edildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2024’teki denetimlerinde yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan 2 bin 404 kişi tespit etti.

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2024’te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere 3 bin 2 denetim yapıldı. 2 bin 404 kişinin hileli boşanma yoluyla aylık aldığı tespit edildi.

Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. SGK tarafından ödenen aylıkların faiziyle alınması için de çalışma başlatıldı.

94 binden fazla kişinin sigortası iptal edildi

SGK’nin 2024’teki denetimlerinde 2 bin 114 işyerinin sahte olduğu ortaya çıktı. Çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte işyeri üzerinden sigortalı gösterilen toplam 94 bin 740 kişinin sigortası iptal edildi.

Kayıt dışı istihdam nedeniyle işyerlerine toplam 2 milyar 36 milyon 732 bin lira ceza kesildi.

İşyerlerinin ve çalışanların sosyal güvenlik sistemine kazandırılması kapsamındaysa 21 bin 634 kişinin sigortalılığıyla 518 iş yerinin tescili sağlandı.