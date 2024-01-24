Sezin Öney: DEM Parti’de ne oluyor?

Hiçbir şey olmasa da, bir şeyler oluyor.

Fakat olanlar, dışarıdan gözüktüğü ve yorumlandığı gibi olmayabilir. Dahası, bize yerel seçimler ile ilgili değil; Türkiye’nin kendisi ve Türkiye’de siyasetin geleceği ile başka ipuçları veriyor olabilir.

Öncelikle net söyleyelim: kimseyle bir anlaşmanın söz konusu olmadığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan veya AK Parti’ye yakın bazı isimlerle, DEM Parti ve ötesinde bazı taraflara imalar yapan, mesajlar getirip götürenler olmuş olabilir. Fakat DEM Parti geneli de, iktidarın söz verme-söz tutma konularındaki sicilinden bihaber değil; sözler verilse bile tutulmayacağını bilemeyecek kadar da saf değiller.

Anlaşma yok; ama DEM’de farklı siyasi düşünceler, yaklaşımlar, stratejiler var.

Ve bunlar, farklı yöntemlerve anlayışlarla aynı kapıya da çıkıyor olabilir. O kapı da, “kazanma, kaybettirme”, “anlaşma, anlaşmama” değil; İstanbul’da kimin kazandığını “umursamama kapısı” olabilir.

Sezin Öney’in yazısı