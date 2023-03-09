Sezen Aksu’dan Ali İsmail Korkmaz’ın annesine ziyaret: ‘Birlikte güldük, ağladık’

Ünlü sanatçı Sezen Aksu Hatay Antakya’daki Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz’ı ziyaret etti. Ziyaret fotoğraflarını paylaşan Ali İsmail Korkmaz’ın abisi Gürkan Korkmaz “Samimiyetini gördük, alçak gönüllüğüne tanık olduk. “Sezen Ablamız” oldu; birlikte güldük, ağladık” diye yazdı.

Fotoğraf: Gürkan Korkmaz

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, 11 ilde yıkım olmuştu. Yıkımın en çok olduğu illerin başında gelen Hatay, 20 Şubat’ta 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle daha sarsılmıştı. Son depremlerde de hasarlı olan binalar yıkılmıştı.

Deprem bölgesine giden Aksu, Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir’de katledilen Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz’ı ziyaret etti.

Ziyareti abi Korkmaz Twitter hesabından duyurdu: “Minik Serçe, büyük yürek! Şarkılarıyla büyüyüp aşkı tanıdığımız Sezen Aksu’yu bugün yakından tanıma fırsatını yakaladık. 10 gündür Antakya’daymış, bugün bizi ziyaret etti. Samimiyetini gördük, alçak gönüllüğüne tanık olduk. “Sezen Ablamız” oldu; birlikte güldük, ağladık.”