Seyircisiz maçta Fenerbahçe’ye yönelik küfür içeren ses efekti yayınlanmıştı: Dava açıldı

Süper Lig 2020-2021 sezonunda oynanan Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçında yayınlanan ve Fenerbahçe’ye yönelik küfür içeren ses efektiyle ilgili, yayıncı kuruluşun eski bir çalışanı hakkında dava açıldı.

Fotoğraf: AA (temsili)

Yayıncı kuruluş beIN Sports, Covid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan maçlarda abonelerine ‘ses efekti’yle izleme seçeneği sunmuştu. 10 Ocak 2021’de Kocaeli’de oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, yayıncı kuruluş tarafından ekranlara verilen seslerde, Fenerbahçe’ye yönelik küfür ve hakaret içeren tezahüratlar işitilmişti.

Kulüp ve taraftarlar tepki göstermiş yayıncı kuruluş özür dilemişti: ”Bugün oynanan Fatih Karagümrük-İttifak Holding maçında kullanılan ses efektlerinde Fenerbahçe Kulübü aleyhine tamamen uygunsuz bir tezahürat duyulmuştur. Fark edilmeden yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz.”

Kamuoyunda tepki çeken bu efektle ilgili Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER) tarafından hukuki süreç başlatıldı.

Ön ödeme yapılmadı

HUFEDER’in İstanbul başsavcılığına yaptığı suç duyurusu sonucunda savcılık, o tarihte yayıncı kuruluşta yetkili olan kişi hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 14’üncü maddesine istinaden, adli para cezası yerine geçecek şekilde bin 31 lira ön ödeme yapılmasının istendiği bildirim gönderdi.

Bildirimde, ön ödemenin yapılmaması durumunda, bu kişinin hakkında ceza yargılaması başlatılacağı belirtildi. Fenerbahçe Spor Kulübü de sosyal medya hesabından 10 Mayıs 2022’de bir açıklama yayımladı.

Yayıncı kuruluşun eski çalışanı ödemeyi yapmayınca soruşturma dosyası, hakkında yargılama başlatması için asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Eski çalışan, İstanbul 3’üncü Asliye Cezası Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkacak.