Sevilay Yılman: Salgından da tehlikeli tipler

Bu arada aşı karşıtlığı ile ilgili de; “Salgının kendisi kadar vahim!” ifadelerini kullanmış. Bence az demiş hoca.

Çünkü onlar salgından da tehlikeli tipler.

Ve işin acı tarafı benim yakın çevremde de birkaç kişi var. Mesela haftada bir evimizde bize yardımcı olan ablamız. Dün yine rutin buluşma günümüzdü…

Hemen her hafta soruyorum; ”Radiye Abla aşını yaptırdın mı?” diye…

Bir şekilde oyalıyordu beni; “Yaşım gelmedi, randevu alamadım, randevuya gidemedim” vs gibi bahanelerle…

Dün bir daha üsteleyince artık daha fazla devam ettiremedi ve sonunda; “Yaptırmayacağım! Son noktaya kadar dayanacağım!” diye itiraf etmek zorunda kaldı.

Gözlerim nasıl çakmak çakmak olmuş bilmiyorum artık “Son noktan ne abla?” diye sorarken…

Yumuşatmak için kahkahalar eşliğinde; “Hastanelik olana kadar balım!” deyiverdi.

Üzerine bir de kafayı sağa sola sallayarak; “Ee artık olursam seni ararım. Hastane işlerinde yardımcı olursun değil mi!” diye espri yaptı.

Yemin ediyorum o an saçımı başımı yolasım geldi. Adeta delirdim.

Öyle ki ağzımdan şu cümleler dökülüverdi; “Olmam! Hatta ölürsen de arkandan hiççç üzülmem!”

Sevilay Yılman’ın yazısı