Sevilay Yılman: Mahir Ünal’ın AKP’den ihraç edileceğini düşünmüyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın memleketi Kahramanmaraş’ta bir konferansta yaptığı konuşmada kullandığı; “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao’nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” ifadeleri hemen her kesimden tepkiyle karşılandı.

İttifaka halel gelmesin diye benzer konularda yapılan açıklamaları bazen görmezden, duymazdan gelen MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli bile dayanamayıp Ünal’ın sözlerine dünkü grup toplantısında çok sert sözlerle yanıt verdi.

Kulislerde Mahir Bey’in partisiyle ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile epeyce bir sıkıntıya düştüğü ve ihraç edilmesinin bile gündemde olduğu yazılıp çiziliyor ama ben böyle bir olasılığa asla ihtimal vermiyorum.

Çünkü Ünal’ın bu görüşü aslında AK Parti’nin destekçisi olan bir kesim tarafında da kabul gören görüştür.

Yani bir kısım AK Partili de tıpkı Ünal gibi Cumhuriyet’in kültür devrimiyle eski dili, kültürü yok edip, milleti yozlaştırdığına inanıyor.

Sevilay Yılman’ın yazısı