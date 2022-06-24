Sevilay Yılman: ‘Fuhuşa teşvik’ amacına hizmet eden bir propaganda yapılmıştır

Bu video ilk olarak 8 Nisan 2022’de yayına verilmiş.

Yani yaklaşık 2.5 ay önce.

Ve işte neden gerek duydular ise önceki gün bu videoyu Twitter’da dolaşıma sokmuşlar.

Ama sokarken de; “Yasemin bir seks işçisi ve işini çok seviyor” şeklinde çok provokatif bir dil kullanmaktan çekinmemişler.

Hiç kusura bakmasın Deutsche Welle’in Türkiye’deki editoryal ekibi…

O iğrenç ifadeyle anons edilen o iğrenç belgesel…

Bu ülkede yarısından çoğu iş hayatında dışlanan, dışlanmasa bile güç bela ayakta durmaya çalışan ve evine üç kuruş ekmek götürmek için yeri geldiğinde türlü mobinglere bile boyun eğmek zorunda kalan bu ülkenin onurlu, şerefli, emekçi tüm kadınlarına alenen hakaret amacıyla kurgulanmış rezillikten başka bir şey değil.

Ve sakın bana, “Habercilik bu!” filan diye maval okumaya kalkmasınlar çünkü bu rezil işin habercilikle filan uzaktan yakından alakası yoktur!

Bu içerikle çok açık ve net bir biçimde, “fuhuşa teşvik” amacına hizmet eden bir propaganda yapılmıştır ama şunu bilmeliler ki;

Bu ülkede böyle bir propaganda tüm toplumun nezdinde hem büyük ahlaksızlıktır hem de anayasal olarak suçtur!

Sevilay Yılman’ın yazısı