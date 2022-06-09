Sevilay Yılman: Dönüp en sonunda bizim astrolog Can’a sordum

Bilsem faydam olacak vallahi de billahi de hiç sektirmeden yazarım.

Ama her gün bu köşeye temcit pilavı gibi; “Hayat çok pahalı” diye yazsam ne olacak?

Değişecek mi bir şeyler?

Ucuzlayacak mı hayat?

Hayır!

Stratejistler bilmiyor.

Tecrübeli devlet adamları, siyasetçileri bilmiyor.

Kimse bir şey bilmiyor yani.

Dönüp en sonunda bizim Astrolog Can’a (Aydoğmuş); “Yıldızlar ne diyor Türkiye ile ilgili” diye soruyorum.

O da; “2023’ün sonundan itibaren rahatlama olacak ve Türkiye ekonomide atağa kalkacak gibi görünüyor” diyor.

Şahsen bu öngörü beni rahatlatıyor.

Çünkü; “Bizi ne bekliyor?” sualine karşılık tek ip ucu verebilen saygıdeğer yıldızlar, kalkıp bu hayat pahalılığının 3 ya da 5 yıl ve hatta sonsuza değin sürebileceğini de söyleyebilirdi.

Sevilay Yılman’ın yazısı