Sevilay Yılman: CHP yönetimi neden sus pus?

Çok acıklı bir tablo var ortada.

Tuhaf bir tablo.

Kendisini aradım.

Ancak yorum yapmak istemedi.

Fakat ben şahsen İlhan Kesici olsaydım çok kırgın olurdum.

Aday olur, olmaz vesaire ayrı konu.

Ancak her ne olursa olsun CHP İlhan Kesici’ye karşı girişilen acımasız linç karşısında suskun kalmamalıydı.

Çünkü Kesici’nin İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenaze törenine katılmış olması bir ayıp, bir yanlış veya bir kabahat değildi.

Tam aksine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde izlediği; “Dindarlarla, muhafazakarlarla helalleşme” politikasının pratiğe dökülmesiydi.

Kusura bakmasın CHP üst yönetimi ama suskun kalarak Kesici’nin linç edilmesine göz yumdular.

Sevilay Yılman’ın yazısı