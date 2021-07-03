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Yaramazlara biraz batar!

Sevilay Yılman: Ben bakan Derya Yanık olsam bu ihmalkarlığın sebebini araştırırım

O iki masum evlat, niyeti halis olmadığı net bir biçimde bakanlıktaki uzman tarafından raporlanmış babaannelerinde kalmaya devam mı edecekti?

Bu geç kalınmanın nedeni ne bilmiyorum ama Ayvalık Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli Uzman Psikolog Deniz Karasapan’ın aylar evvel mahkemeye sunduğu 6 sayfalık rapora göre çoktan o çocukların rehabilitasyon süreci başlatılmış olmalıydı.


Büyük bir ihmalkarlık var bu konuda ve ben bakan Derya Yanık olsam bu ihmalkarlığın sebebini araştırarak gereken disiplin soruşturmasını başlatır ve sorumluların da hesap vermesi için gereğini yerine getiririm!

Sevilay Yılman’ın yazısı

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