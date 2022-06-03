Sevilay Yılman: Altılı masa Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmıyor

Geçen gün yazdığım; “CHP’nin adaylığında neden bu iki isim düşünülmüyor?” başlıklı yazıma epeyce bir geri dönüş aldım.

Bir kısım hak veriyordu yazdıklarıma.

Bir kısım ise vermiyordu -ki bunların büyük çoğunluğu adayın Kılıçdaroğlu olmasına yüzde 100 inanmış CHP’lilerdi- çünkü onlara göre 6’lı masada adayı belirlemesi gereken parti muhalefetin en güçlü partisi CHP’ydi ve adayı da Genel Başkan Kılıçdaroğlu olmalıydı.

Birinci kısımdakiler ise İlhan Kesici ya da Hurşit Güneş önerimi şahane bulmuşlardı ama onlara göre de bu iki isimden birinin aday gösterilme ihtimali sıfırdı.

Çünkü 6’lı masaya gidecek ismin Kemal Kılıçdaroğlu olacağı CHP içerisinde netleşmiş durumdaydı.

Bu konuda hemfikiriz zaten.

Ben de eminim Kılıçdaroğlu’nun aday olmayı çok çok arzu ettiğine ve kararlı olduğuna ama…

Sorun şu ki; bu teklif 6’lı masada karşılık bulur mu?

Yaptığım görüşmeler, aldığım yorumlardan hareketle söylüyorum…

Çok zor!

Başta en eski ortak olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere masadaki diğer tüm siyasi liderlerin Kılıçdaroğlu’nun muhalefetin ortak adayı olmasına yaklaşımları pek sıcak değil.

Sevilay Yılman’ın yazısı