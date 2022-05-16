Sevgilisiyle ‘Titanik pozu’ verirken denize düşen genç hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kız arkadaşıyla ‘Titanik pozu’ vermek isterken denize düşen genç hayatını kaybetti.

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İzmit Marina İskelesi’ndeki fenerin yanında balık tutarken içki içen Furkan Ç. (23) ile Mine D. (23) dengesini kaybederek denize düştü. Yardım çığlıkları üzerine durumu gören bir vatandaş Mine D.’yi sudan çıkardı, ancak Furkan Ç. kısa sürede gözden kayboldu.

AA’nın haberine göre sağlık ekiplerince müdahale edilen Mine D., daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

İtfaiye dalgıçları yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Furkan Ç.’nin cansız bedenine ulaştı.

Ambulansa alınan Furkan Ç.’nin cesedi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mine D., ilk ifadesinde sevgilisiyle ‘Titanik pozu’ vermek için iskeledeki zincirlerin arkasına geçtiklerini, sonra da dengelerini kaybedip düştüklerini söyledi.