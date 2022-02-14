Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

Takvimler 14 Şubat’ı gösterdiğinde Sevgililer Günü (Valentines Day) nedeniyle çoğu çift birbirlerine hediyeler alıp, sevgi mesajlarını içeren kartlar ve çiçekler gönderiyor.

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Tüm dünyada aşk ve romantizmin kutlandığı özel günlerden biri 14 Şubat, kar hırsıyla ticari kazancının derdinde olanların işine geldiği için için eleştiriyor. Eleştirilere göre 14 Şubat aşkın değil ‘kapitalizmin günü.’

Ancak 14 Şubat’ın tarihi kapitalizmden de geriye gidiyor.

Şubat ayı ortasının aşkla ilişkisi antik çağlara dayanıyor. Antik Yunan takvimlerinde, ocak ayı ortası ile şubat ayı ortasının arasında kalan zaman ‘Gamelyon ayı’ olarak adlandırılmıştı. Bu zaman aralığı, antik Yunan’da inanılan tanrılar Zeus ile Hera’nın kutsal evliliğine ve aşkına adanmıştı.

Bu gelenek Roma imparatorluğunda da sürdü. Şubat ayının ortası, bereket tanrısı Lupercus’un onuruna ‘Lupercalia’ adı verilen üç günlük festivalde kutlanıyordu. Festival baharın başlangıcını da müjdeliyordu.

Kutlamalar sırasında erkekler bir kutunun içine atılmış kağıtlardan kadınların ismini çekiyordu. Festival boyunca bu eşleşmede bir araya gelen çiftler sevgili oluyor, hatta belki de evleniyordu.

Ancak daha sonraki yüz yıllarda kilise bu festivali bitirmek isteyerek, şenlikleri ‘Aziz Valentine’ adına yapılan kutlamalara dönüştürdü.

Tek bir tane Aziz Valentine yok

İlk resmi ‘Aziz Valentine’ günü Papa Gelasius tarafından 496 yılında 14 Şubat’ta ilan edildi. İsmini o zamanın Hristiyan ‘şehitleri’nden birinden alıyordu. Ama bunun hangisi olduğu konusunda net bir bilgi yok.

1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi’ndeki ‘eski şehitler listesi’nde 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçiyor.

En yaygın bilinen inanış Aziz Valentine’in Roma’da yaşayan bir rahip olduğu ve 3’üncü yüzyılda öldürüldüğü yönünde.

Aziz Valentine hakkındaki efsane neydi?

Yani Sevgililer Günü’nün ortaya çıkışı ve Aziz Valentine hakkında birçok inanış mevcut.

Bu inanışlardan birisinde Valentine, askerlerin evlenmesini yasaklayan Roma imparatorunun emirlerine karşı gelerek askerleri evlendiriyor. İmparator bunu fark ettiğinde rahibi hapse atıyor ve ölüme mahkum ediyor.

Valentine, ölümü beklerken gardiyanın kızına aşık oluyor ve 14 Şubat’ta idama götürülürken kıza, ”Senin Valentine’in” imzalı bir aşk mektubu gönderiyor…

Her ne kadar erken dönem Hristiyanlar Sevgililer Günü’nü kutlamış olsa da bu özel günün aşkla ve hediye vermekle sıkı bir ilişki içinde olması daha sonralara dayanıyor.

İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Geoffrey Chaucer’in 14’üncü yüzyılda yazdığı bir şiirinde Sevgililer Günü’nü bir bugün kavradığımız anlamıyla romantik aşkla özdeşleştirmesi ilkler arasında sayılıyor. William Shakespeare de bu konuda ‘suçlananlardan’…

14 Şubat’ta insanların birbirine kart göndermesinin kökeninin de buradan geldiğine inanılıyor. 19’uncu yüzyılda Esther Howland isimli bir kadın girişimci teknolojinin getirdiği avantajlardan faydalandı ve kart göndermenin popülerleşmesini sağladı. Tabii bundan bir servet elde etmeyi de ihmal etmedi.

14 Şubat bugün dünya çapında büyük bir gelir alanı olurken, kimileri için de yakınlarına sevgilerini göstermek için bir ‘aracı’ oldu.