Sevdiği kadına evlenme teklifi etmek için 90 kilometre koştu

Güney Afrika’da yaşayan bir adam, sevdiği kadına evlenme teklif etmek için 90 kilometre koştu.

Fotoğraf: Joseph Kagiso Ndlovu

Joseph Kagiso Ndlovu (57), ülkede her yıl Durban ve Pietermaritzburg kentleri arasında koşulan, ‘Yoldaşlar Maratonu’na katıldı.

89 kilometrelik ultramaratonu tamamladıktan sonra 1 kilometre daha koştu ve sevdiği kadın Prudence Dick’e açtığı pankartla evlenme teklif etti: ”Prudence benimle evlenir misin? Senin için 90 kilometre koştum.”

Sosyal medyada ve basında gündeme oturan Ndlovu’ya tebrik ve övgü yağdı. Yarışın bitiş noktasına yakın bir yerde onu izleyen Prudence Dick yanına giderek sarıldı. Ancak yanıtın olumlu mu olumsuz mu olduğunu öğrenemeyen sosyal medya kullanıcıları merak ettiklerini yazdı. Biri, ”Bu kadar heyecanlı bir teklif sonrasında yanıtı öğrenmeyi hak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ndolvu, bugün Dick’in teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Yılbaşından beri birlikte olduklarını ve önümüzdeki yıl evleneceklerini belirten Ndlovu, yedinci kez organizasyona katıldığını, bu yıl Prudence Dick’in kendisi için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.