Sevda Karaca: Tüm risk ve bedel halkın sırtına

Her dönemin iktidar yardakçılığı kolay iş değil, Hülya Avşar işini iyi yapanlardan. İşini iyi yapanlardan biri de doğal gaz zamları için “Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir” sözleriyle hatırladığımız AKP’li Eski Vekil Hüsnüye Erdoğan. Çocukların soğuktan öldüğü, bebeklerin mamayla değil şekerli suyla beslendiği, 13 yaşındaki kız çocuğunun açlığını unutmak için su içtiği ülkede Hüsnüye Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine atandı. Yerinde bir atama!

Nas’la faizi indirip Bakara’yla açlığa inandırmaya çalışıyor, yeni açıklama ve “tedbirlerle” arkamızdan Fatiha okumaya hazırlanıyorlar.

Ve görüyoruz ki “çözüm” diye ortaya atılan her adımda ekonomik buhran daha da derinleşiyor. Erdoğan tarafından açıklanan ve gizli faiz artırımı olarak kabul edilen “Kur korumalı TL mevduatı” ile tüm risk ve bedel halkın sırtına yükleniyor.

Sevda Karaca’nın yazısı