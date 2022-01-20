Sessiz pandemi: Antimikrobiyal direnç 2019’da 1,2 milyon can aldı

Geniş çaplı araştırma antimikrobiyal direncin günde yaklaşık 3 bin 500 insanın ölümüne yol açarak dünyada başlıca ölüm nedenlerinden biri haline geldiğini gösterdi.

Antimikrobiyal direnç, bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitlerde daha önce etkili olan ilaçların etkili olmamasıyla ortaya çıkan durum. Antibiyotiklerin aşırı ve uygunsuz kullanımı antimikrobiyal direnç tehdidine neden olan faktörlerden.

Antimiktobiyal direncin küresel etkisi üzerine yapılan bugüne kadarki en kapsamlı çalışma 2019’da 1,2 milyondan fazla kişinin, potansiyel olarak milyonlarca daha fazlasının, doğrudan antibiyotiğe dirençli bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle öldüğünü sonucuna vardı.

Lancet’te yayınlanan ve 200’den fazla ülkeden analizler içeren çalışmada antimikrobiyal direncin HIV/AIDS veya sıtmadan daha fazla ölüme yol açtığı belirtildi.

Çalışmada yaygın olarak görülen ve daha önce tedavi edilebilir olan enfeksiyonların, onlara neden olan bakterilerin tedaviye dirençli hale gelmesiyle yüz binlerce can kaybı yaşandığı vurgulandı.

Yapılan analize göre 2019’da 1,27 milyon ölümün nedeni doğrudan antimikrobiyal dirençken tahmini 4,95 milyon ölüm antimikrobiyal dirençle ilişkilendirildi. aynı yıl HIV/AIDS nedeniyle 860 bin, sıtma nedeniyle 640 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Antimikrobiyal direnç her yaştan insan için tehdit oluşturmakla birlikte küçük çocukların özellikle risk altında olduğu belirtildi. Beş yaş altı çocuklarda beş ölümden biri antimikrobiyal dirence atfedildi.

Çalışmada antimikrobiyal dirençle mücadelede acil olarak harekete geçilmesi gerektiği vurgulanarak mevcut antibiyotiklerin kullanımın optimize edilmesi, enfeksiyonların incelenmesi ve kontrol edilmesi için daha fazla önlem alınması ve yeni antibiyotiklerin geliştirilmesine daha fazla fon ayrılması gerektiği belirtildi.

Britnya’da hükümetin antimikrobiyal direnciyle mücdelede görevlendirdiği yetkili Prof. Dame Sally Davies antimikrobiyal direncin insanlığın karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olduğunu belirterek “Bu sayıların arkasında, sessiz antimikrobiyal direnç pandemisinin yükünü trajik bir şekilde taşıyan aileler ve topluluklar var. Bu verileri her düzeyde harekete geçmek için bir uyarı sinyali olarak görmeliyiz” dedi.