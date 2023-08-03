Servet Yıldırım: Kur iki ucu keskin bıçak gibi

Merkez Bankası’na göre enflasyonun yüksek düzeylerde seyrettiği dönemlerde özellikle enflasyonda geriye endeksleme eğiliminin güçlenmesiyle kur geçişkenliğinde artış kaydedilebiliyor. Enflasyonun katılaştığı ve inatçı hale gelmesi nedeniyle şu anda da benzer bir durumu yaşıyoruz. Aynı şekilde kur geçişkenliğini arttıran yüksek seviyede dolarizasyon ve cari işlemler açığı ile yüksek risk primi gibi olumsuz faktörler de bizi etkilemeye devam ediyor.

Kur iki ucu keskin bıçak gibidir. TL’nin değer kaybı ihracatı arttırıp, ithalatı yavaşlatır ama diğer makroekonomik dengeleri de bozma potansiyeline sahiptir. Nitekim bunu son yıllarda çok şiddetli bir şekilde yaşadık. TL’nin değer kaybı enflasyonu artırdı; ihraç edilen malların üretim maliyetlerini de ithal girdiler kanalıyla yükseltti. Bu nedenle ihracat için öncelikli adım TL’nin değer kaybetmesi değil, kurda ve fiyatlarda istikrar sağlanmasıdır. Ama asıl reçete yapısal reformlarla üretimde ithal girdi oranını azaltmak; ekonomiyi dolarizasyondan kurtarmak ve Türkiye’nin dış kaynak girişine olan bağımlılığını azaltmaktır.

Servet Yıldırım’ın yazısı