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Yaramazlara biraz batar!

Servet Yıldırım: 500 milyarlık borçlanma seçim öncesi harcamalara hazırlık

Açıklanan bütçe rakamlarına bakınca olumlu bir tablo var ortada ama öte yandan buna rağmen Hazine’nin borçlanması artarak devam ediyor. Oysa normal şartlarda bütçe açığı finansmanı baskısının olmadığı bir ortamda Hazine’nin piyasadan yaptığı borçlanmanın da azalması, en azından yılbaşında öngörülene göre artmaması beklenirdi.

Yılın ilk 11 ayında bütçedeki 2 trilyon 567 trilyon liralık harcamaya karşın 2.547 trilyon lira gelir elde edilmiş. Bütçe 20.4 milyar lira açık verirken, faiz harcamaları hariç bakıldığında  272.2 milyar liralık bir fazla oluşmuş. Bir ölçüde enflasyon ve kur artışlarının etkisiyle olsa da vergi gelirleri yüzde 103 artmış.


Bütçe tarafında bunlar olurken kamu finansmanı tarafında ise Hazine Kasım sonu itibariyle 350 milyar lira borçlanmış. Ve borçlanması 2022 yılı borçlanma üst limiti olan 293.5 milyarı aştığı için 200 milyar liralık ek borçlanma yetkisi aldı.

Hazine’yi yakından takip eden uzmanlar 20 milyar liralık bütçe açığına karşın 500 milyar liralık borçlanmaya doğru giden Hazine’nin hem Aralık ayındaki harcama artışına hem de daha sonraki aylarda yapılacak seçim öncesi harcamalara hazırlık yaptığını söylüyorlar.

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