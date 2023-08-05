Servet Avcı: Muhalefetin dağınık, hedefsiz ve moralsiz görüntüsü

Muhalefet, önümüzdeki yerel seçimlerden çok, pişmanlıklarını, son seçimlerde kimin kime daha çok zarar verdiğini anlatmakla ve ispata çalışmakla meşgul… Parti içi iktidarları tahkim etmek için parti dışı gerekçeler bulma çabası, ittifakta büyük aşınmalara yol açmış durumda…

Haklı haksız tartışmasına girmeden değerlendirelim… Kimi parti sözcülerinin konuşmalarına bakıldığında yeniden ittifak ihtimalinin azaldığı görülüyor… Eğer bu konuşmalar, pazarlığı arttırmaya yönelik, bağlayıcılığı az türden konuşmalarsa, bunların parti tabanlarında oluşturduğu travma ve kopuşları fark etmemeleri, büyük bir handikap doğuracak…

Bu dağınık, hedefsiz ve moralsiz görüntünün yerel seçimlerden başarı hikâyesi çıkarması pek kolay gözükmüyor… Geçmişteki yerel-genel seçimler arasında muhalefet lehine gerçekleşen rakamlar dışında!..

Servet Avcı’nın yazısı