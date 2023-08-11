Sertaç Eş: Yerel aktörler ve yerel koşullar ön plana çıkabilir

Muhalefet, seçim yenilgisinin etkisinden henüz çıkamadı. İYİ Parti kadroları neden düşük oy aldıklarını ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini aynı yaklaşım üzerinden tartışıyor: “CHP ile birliktelik bize kaybettirdi.”

Bu yaklaşım ne kadar sağlıklı, gerçekçi? Akşener, partisinin kurultayından sonra pek kapsamlı değerlendirme yapmadı. Partili kadrolardan, aykırı ve “partiyi temsil etmediği” açıklanan değerlendirmeler geldi.

Bu ortamda Akşener’in 26 Ağustos’ta Afyon’dan siyasi bir “taarruz” başlatacağı beklentisi var. Buna yönelik kapsamlı bir çalışma başlattığı bilgileri geliyor. Akşener, yerel seçimlerde işbirliği beklentisini bitirecek mi, bir aralık kapı bırakacak mı? Kulislerin yanıtını merakla beklediği soru bu.

Genel seçimlerden sonra iktidardaki ittifak genel hatlarıyla “bütün” olarak duruyor. Ancak muhalefet ittifakının morali çökmüş durumda.

Bu ortamda İYİ Parti’nin yerel seçimlerde “rüştünü ispat etme” güdüsüyle hareket edeceği beklentisi var. Yerel seçimlerin bu anlamda zorlukları, kolaylıkları var. Ülkedeki genel yönetim belli ve İYİ Parti muhalefette. Seçmenin, parasal desteği nedeniyle iktidarın adaylarına yönelmesi beklentisi olabilir. Tersten bakarsak yerel seçimlerde yerel aktörler ve yerel koşullar ön plana çıkabilir. Bu da muhalefet için kolaylık sağlayabilir.

Sertaç Eş’in yazısı