Sertaç Eş: Muhalefet partileri, ‘Çok adam’ yönteminde önemli bir sınav verecek

Muhalefet partileri, “Çok adam” yönteminde önemli bir sınav verecek. Bileşenler, sandık kapanana kadar hem kendi aralarında hem de iktidar karşısında sınavdan geçecek. Arka planının iyi çalışılmış olması, olası yol kazalarının önceden olabildiğince çalışılması ve hazırlık yapılması lazım. Çoklu yapının belirlenen ana konularda ortak söylem geliştirebilmesi ve bunu sonuna kadar savunması Türkiye için bir şans olabilir.

Sertaç Eş’in yazısı