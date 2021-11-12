Sertaç Eş: Muhalefet partileri, ‘Çok adam’ yönteminde önemli bir sınav verecek

Muhalefet partileri, “Çok adam” yönteminde önemli bir sınav verecek. Bileşenler, sandık kapanana kadar hem kendi aralarında hem de iktidar karşısında sınavdan geçecek. Arka planının iyi çalışılmış olması, olası yol kazalarının önceden olabildiğince çalışılması ve hazırlık yapılması lazım. Çoklu yapının belirlenen ana konularda ortak söylem geliştirebilmesi ve bunu sonuna kadar savunması Türkiye için bir şans olabilir.
SON HABERLER
İlaç krizi: Antibiyotik, öksürük şurubu, en basit damlalar bile bulunamıyor
Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ali Fuat Gül, ilaç krizinin giderek daha büyüdüğünü söyledi ve ekledi: “Şeker ilaçları, hipertansiyon ilaçları, çocuk öksürük şurupları, soğuk algınlığı ilaçları, antibiyotikler dahil hiçbiri şu an yok. En basit burun damlaları ve spreyleri de artık yoka girmeye başladı.”
Borsa İstanbul rekor tazeledi
Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, 1.642,08 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Uydudan çevre kirliliğini tespit eden yazılım: En kirli kent İstanbul
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü’nden akademisyenler, fosil yakıtların çevreyi nasıl kirlettiğini uydu verileriyle ortaya çıkaran bir yazılım geliştirdi. Buna göre en kirli kentin İstanbul olduğu belirlendi.
Reuters indirdi Bloomberg kaldırdı: Evergrande krizi sonrası BTC yara sarıyor
Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande’nin ekimde vadesi geldiği halde ödeyemediği dış borç tahvilleri nedeniyle resmi olarak temerrüde düştüğü haberi kripto para piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Reuters kaynaklı habere, Bloomberg’den farklı bir servis gelince Bitcoin bugün yeniden toparlanma sürecine girdi.
Danıştay, emniyetin görüntü genelgesine ‘dur’ dedi
Polisin olduğu olaylarda halkın cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair emniyet genelgesine Danıştay ‘dur’ dedi.