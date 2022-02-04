Sertaç Eş: Kazı kazı bitmiyor

Türkiye Fethullahçı darbe sürecinden geçti. Hedef; “adliye, mülkiye, maarif” ve benzeri şekilde sınıflandırılarak konulmuştu. En büyük sızma girişimi güvenlik birimlerinde gerçekleşti. Kazı kazı bitmiyor, her gün yeni operasyonlar, yeni gözaltılar, yeni tutuklamalar…

Bir şey dikkat çekiyor. FETÖ’ye yönelik operasyonlar, darbeye yeltendikleri için midir nedir, Silahlı Kuvvetler’le sınırlı kalmış durumda. Silahlı Kuvvetlerde önlem alınması yaşamsaldır. Ancak sadece bu kurumlarla sınırlı kalınır bir “toplumsal arınmaya” gidilmezse, hiçbir kurumu, devleti ele geçirmeyi hedeflemiş hiçbir yapıdan koruyamazsınız.

Sertaç Eş’in yazısı