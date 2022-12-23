Sertaç Eş: İktidar her uygulamasıyla siyaseti zehirliyor

İktidar her uygulamasıyla adeta siyaseti zehirliyor. Muhalefeti hedef alan bu girişimler 6’lı masayı şimdiye kadar çokça uğraştırdı. İlk uygulaması seçim yasasıyla yapıldı. İktidar yeni bir seçim yasası yapmakla kalmadı, bir yıl süreyle hangisi işine gelirse uygulayabileceği iki seçim yasasına kavuşmuş oldu. Yeni yasa muhalefetin kimyasını tamamen bozdu. İttifakları, ortak milletvekili listelerini, cumhurbaşkanı adayının teke indirilmesi gibi konuların yeni boyutlarıyla tartışılması zorunluluğunu getirdi. Seçim yasasının mevcut hali üzerine 6’lı masanın çalışmaları ve olasılıklar üzerinde kurmayların değerlendirmeleri halen sürüyor. Hangi partinin nerede hangi partiyle ortak milletvekili listesi oluşturacağı konusunda henüz karar verilmiş değil. Muhalefet partileri bu zehirlenmeden etkilenmemek için yoğun çaba sarfetti, ediyor.

Sertaç Eş’in yazısı