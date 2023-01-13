Sertaç Eş: Aday ne zaman?

Muhalefetin kulislerinde 6’lı masanın adayının belirlenme sürecinin geciktiği dile getirilmeye başlandı. Seçim tarihi belirlendikten sonra açıklanacak aday için zaman kalmayacağı eleştirileri yapılıyor. Masanın son toplantısından sonra yapılan açıklamada, aday müzakerelerine başlanacağı yönünde ifade de yer aldı. Bazı partiler kendi içlerinde bu çalışmayı yapıyor, bazıları tamamladı. Ancak temel sorun olan İYİ Parti ile CHP arasındaki karşıtlık aynen duruyor. Bu ortamda kulisleri yoklayınca, muhalefetin ortak adayının “Bu ayın sonunda yapılacak toplantıda da büyük olasılıkla açıklanamayacağı” tespitiyle karşılaştık. Umutlar ve akıl yürütmeler şubat ayının ilk yarısını işaret etmeye başladı.

“Tartışmaların sonu nereye varır” sorusunun yanıtını araştırınca şu değerlendirmeler karşımıza çıktı:

“Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz etmiyor. Gelecek Partisi, ortada duruyor, ikna edilebilir. Temelde Kılıçdaroğlu’na bir itirazları yok. Bu tercihler açıklanınca İYİ Parti lideri Akşener daha fazla itiraz edemeyebilir.”

Bazı konuştuğumuz CHP’liler ise her olasılığa hazırlıklı olduklarını söylüyor:

“İster tek aday ister üç aday, bu seçimi kazanacağız. Artık dönüşü yok.”

Sertaç Eş’in yazısı