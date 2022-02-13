Serkan Korkmaz: Takıma özgüven aşılamak için Gomis’in yemek vermesinden daha fazlası gerek

“Yönetim istifa” haykırışıyla biten maçta beraberliği getiren golün Gomis’in yedeği konumuna düşen Mohamed’den gelmesi hayli manidardı. Maçın adamı Kayserispor kalecisi Bilal’di. Hikmet Karaman’ı da, yorucu geçen kupa maçı sonrası puan çıkarttığı için tebrik etmek lazım. Galatasaray acilen toparlanmalı. Oyun biraz biraz iyiye gitse de takım kazanmayı unuttu ve işler çok kötüye gidiyor. Bu takıma özgüven aşılamak için Gomis’ in yemek vermesinden daha fazlası şart.
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