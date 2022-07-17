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Yaramazlara biraz batar!

Serkan Korkmaz: Galatasaray’ın eksiklerini görmek için maç yapmasına hiç gerek yok


Aslında Galatasaray’ın eksiklerini görmek için maç yapmasına hiç gerek yok.
Omar’a bir alternatif, en az iki orta saha, Mohamed giderse de Yunus-Kerem ikilisiyle eşgüdümlü hareket edecek bir golcü şart.
Aşırı yükleme mağduru -ki hazırlıkların bu aşamasında son derece doğal- ve yapısal olarak sıkıntılı bir takım için her maç zor. Bu saatten sonra gelecek oyuncuların sosyal ve sportif uyum süreci de hesaba katıldığında durum hayli sıkıntılı görünüyor.

Serkan Korkmaz’ın yazısı


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