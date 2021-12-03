Serkan Akcan: Görünen o ki, Pereira gerçeklikten kopmuş

Fenerbahçe, Göztepe deplasmanının ilk yarısında topa yüzde 63 sahip olmasına rağmen rakip ceza sahasında sadece 6 kez topla buluşup, tek şut denemesi yaparak 0.04 gol beklentisi ile oynamıştı. Bunlar çok kötü rakamlar ve performansı sadece topa sahip olma üzerinden ölçmediğiniz sürece endişe duyulması gereken istatistikler. Fakat Pereira bu durumu objektif yorumlayamıyor. Maç sonunda, “İlk yarıda kaliteli bir futbol oynadık, pozisyonlar ürettik” dedi. Görünen o ki, Pereira gerçeklikten kopmuş. Hoca ters şeritten ilerliyor, yetmezmiş gibi ‘Tüm arabalar yanlış yolda ve üzerime geliyor’ diye düşünüyor. Şayet oyunu objektif okusa hem hamleleri hem de maç sonu açıklamaları daha doyurucu olabilir.
SON HABERLER
Konumuz velayet ama yeni kanun çocuk odaklı olmaktan uzak; makyajdan ibaret
Yeni düzenlemeler, çocuğun üstün yararını gözetmekten çok verilen mahkeme kararının yerine getirilmesinin yolunun aranmasından ibaret. Sorunun kaynağını tespit edip yeni sorunların yaşanmasına engel olacak düzenlemeler yerine, anne ya da babayı yegâne hak sahibi olarak görerek hak sahibine hakkını ‘teslim etmek’, ‘teslim etmeyen’i de cezalandırmak üzerinden kurgulanmış. Mevcut uygulamaya makyaj olsun diye müdürlük değiştirilmiş.
Omicron’un yükselişi: Aşı eşitsizliği olmasaydı başka bir dünya olabilirdi
Aşı aparthaytı olarak adlandırılan küresel sorun acı bir tablo halinde karşımızda duruyor.
Toplumsal barış
Toplumların barış talebi sağlıklı bir davranıştır. Barış arzu eden, medeni ve çağdaş olduğunu iddia eden her toplumun fertlerinin en küçük yaşlarından itibaren eğitim ve öğretiminde bazı hususların yer alması öncelikli ve elzemdir.
Maden için tarih yok ediliyor: Limak yıkıma başladı
Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy’de Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin açmak istediği maden için 200 yıllık tarihi olan köy yok ediliyor.
MB ve BDDK’nın kripto para mesajları nasıl okunmalı, yasak ihtimali masada mı?
Kripto para piyasasındaki yükseliş ve Türk Lirası’nda eylül ayından bu yana süregelen kayıplar sonrası kripto varlıklara ilgi yeniden artmış durumda. Ancak önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankalara yaptığı kripto para uyarısı, ardından Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan gelen ‘rahatsızlık’ mesajları kripto yatırımcılarında tedirginliğe neden oldu. Uzmanlar ise bu hamlelerin şimdilik Türkiye’de kripto paralara yönelik bir yasak hazırlığı ihtimalini zayıf görüyor.