Serkan Akcan: Görünen o ki, Pereira gerçeklikten kopmuş

Fenerbahçe, Göztepe deplasmanının ilk yarısında topa yüzde 63 sahip olmasına rağmen rakip ceza sahasında sadece 6 kez topla buluşup, tek şut denemesi yaparak 0.04 gol beklentisi ile oynamıştı. Bunlar çok kötü rakamlar ve performansı sadece topa sahip olma üzerinden ölçmediğiniz sürece endişe duyulması gereken istatistikler. Fakat Pereira bu durumu objektif yorumlayamıyor. Maç sonunda, “İlk yarıda kaliteli bir futbol oynadık, pozisyonlar ürettik” dedi. Görünen o ki, Pereira gerçeklikten kopmuş. Hoca ters şeritten ilerliyor, yetmezmiş gibi ‘Tüm arabalar yanlış yolda ve üzerime geliyor’ diye düşünüyor. Şayet oyunu objektif okusa hem hamleleri hem de maç sonu açıklamaları daha doyurucu olabilir.

Serkan Akcan’ın yazısı