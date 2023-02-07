Seri tecavüzcü polis ömür boyu hapse mahkum oldu

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’na mensup üst düzey polis memuru David Carrick işlediği çok sayıda cinsel suçtan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Hertfordshire polisi

Hakkındaki 24’ü tecavüz toplam 49 suçlamayı kabul eden üst düzey polis memuru David Carrick, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

48 yaşındaki Carrick hakkındaki soruşturma, Ekim 2021’de bir kadının şikayetiyle başlamış, o tarihten itibaren toplam 12 kadın Carrick’in saldırısına uğradığını bildirmişti. David Carrick, görevini kurbanlarını korkutmak için kötüye kullandığını itiraf etmişti.

2003 ve 2020 arasındaki 17 yıllık sürede işlediği suçların çoğu polis memurunun yaşadığı Hertfordshire bölgesinde gerçekleşti.

Carrick bu kişilerin bazılarıyla Tinder ve Badoo gibi çevrimiçi çöpçatanlık uygulamaları aracılığıyla tanıştı ve görevini onların güvenini kazanmak için kullandı.