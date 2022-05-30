Serhat Gürleyen: Süper bononun piyasa etkisi ne olur?

Enflasyona endeksli süper bono Türk lirasının zayıflamasını durdurur mu? Anlamlı büyüklükte reel faiz verilmesi durumunda etkili olur. Faiz artışı yapmak anlamına mı gelir? Evet. Bankaların kredi faizlerinde bunun etkisini görmeye başladık.

Kur korumalı mevduat ilanında olduğu gibi Türk lirasında sert değer kazançları görür müyüz? Sanmıyoruz. Kur enflasyon ücret sarmalından ve ödemeler dengesi şokundan finansal mühendislik ile çıkılamaz. Borsa üzerinde düşürücü etkisi olur mu? Kısa vade için evet. Sektör ayrışmasına yol acar mi? Banka, otomotiv, inşaat, GYO gibi faiz artışına duyarlı hisseleri negatif etkiler.

Serhat Gürleyen’in yazısı