Serhat Gürleyen: Biraz daha zorlarsak döviz ve TL tahviller aynı getiriyi sağlayacak

Dünya rekor enflasyonla mücadele için faiz adımını büyütürken biz ekonomi yavaşlamaya başlıyor diye faiz indirim adımını büyüterek cevap verdik. Kasım ayında da durum değişmeyecek. Benzer bir adım ile Merkez Bankası politika faizini yüzde 9’a indirecek.

Alınan önlemler sayesinde piyasalarda neredeyse hiç bir tepki yok. Türk lirası dolara karşı emin liman konumunda. Son bir ayda yüzde 1 kayıpla istikrarlı bir seyir izliyor. Uzun vadeli Türk lirası tahvil faizleri bankaların zorunlu alışları ile yüzde 10 civarına geriledi. Biraz daha zorlarsak döviz ve Türk lirası tahviller aynı getiriyi sağlayacak.

Mevcut politikanın sürdürülebilir olduğuna inanmıyoruz. Türk lirası yılın ilk dokuz ayında reel olarak gelişmiş ülke paralarına karşı yüzde 20, gelişmekte olan ülke paralarına karşı yüzde 9 değer kazandı. Ekim ayında daha da artacak bu oran orta vadede Türkiye’nin rekabet gücünü tehdit etmeye başlar.

Serhat Gürleyen’in yazısı