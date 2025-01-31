Serhat Akın'a silahlı saldırıda iki tahliye

Eski milli futbolcu Serhat Akın’a silahlı saldırıya ilişkin davada tutuklu beş sanıktan ikisi tahliye edildi. Davada yedi sanık var.

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Spor yorumculuğu eski Fenerbahçe futbolcusu Serhat Akın, 26 Eylül 2024’te silahlı saldırıya uğramış, sol ayağına iki, sağ ayağınaysa bir mermi çekirdeği isabet etmişti.

Hastaneye kaldırılan Akın ameliyat olmuş operasyon başarılı geçmişti.

Saldırıya ilişkin gözaltına alınan altı şüpheliden beşi tutuklanmıştı. Anadolu başsavcılığı saldırıyla ilgili yedi şüpheli hakkında iddianame hazırlamıştı.

Anadolu 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Eyüp Üzer, İriş Torun, Yunus Görecek, Ozan Dalmaz ve Osman Mukan getirildi. Duruşmada, tutuksuz sanık Muhammet Alay’la taraf avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu sanık Torun, savunmasında şunları söyledi:

“Osman ve Ozan’ı Aydos’tan alıp Esenyalı’ya götürdüm. O gün izinli olduğum için beraber alkol alalım dediler. Alkol aldıktan sonra bizim eve gittik. Osman bir süre sonra evden çıktı, geri geldiğinde elinde bir poşet parayla döndü.

Paranın nereden geldiğini sorduğumda ‘Adam vurduk’ dediler. Şaka yaptığını düşündüm. Osman ile Ozan parayı bölüştü.”

Akın’sa canlı yayın sonrasında olayın gerçekleştiğini, eskisi gibi yürüyebileceğinin belli olmadığını belirterek “Bu ülkeye hizmet etmiş bir insanım. Üç ayda çektiğimi Allah kimseye yaşatmasın. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklulardan Torun ve Görecek’in tahliyesine, diğer üç sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianame

İddianamede, sanıklar Üzer ve Mukan hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13’er yıldan 20’şer yıla kadar, firari sanık Hasan Şahin’in de ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirmek’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede Görecek, Torun ve Alay’ın ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım’ suçundan altı buçuk yıldan sekizer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Şüphelilerden Dalmaz’ınsa ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.