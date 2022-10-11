Seren Serengil’e yardımcısını dövdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada para cezası

Seren Serengil, Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova’yı dövdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada, 2 bin 790 lira adli para cezasına çarptırıldı.

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Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, müdahil Gulnoza Mamatova’nın avukatı Ali Çezik katıldı Çezik, Serengil’in üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Serengil’i ‘basit yaralama’ suçundan önce 150 gün karşılığı adli para cezasına çarptırdı. Taraflar arasındaki tartışmayı tam olarak kimin başlattığının saptanamamasını sanığının lehine sayan mahkeme, yargılamadaki davranışlarını, dosyaya yansıyan sosyal ilişkilerini ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak cezayı 93 güne indirdi.

Günlüğü 30 liradan hesaplanarak sanığı 2 bin 790 lira adli para cezasına mahkum eden mahkeme, ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Serengil’in beş yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verildi. Beş yıl içinde kasten suç işlememesi halinde davanın düşmesini karara bağlandı.

Ne olmuştu?

Mamatova’nın avukatı Ali Çezik, Beykoz başsavcılığı’na başvurarak, müvekkilinin yanında hizmetçi olarak çalıştığı Serengil hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu dilekçesinde, Serengil’in, haftalık izin isteyen Mamatova’ya, ”Siz yabancılar yüzünden corona oluyoruz, hasta mısın bize bulaştırdın kaçıyorsun” dediği, işten ayrıldığını söylemesi üzerine, “Siz hepimizi corona edeceksiniz” diyerek saldırdığı, saçından tutarak yere yatırıp tekmelemeye başladığı iddia edilmişti.

Dilekçede ayrıca Mamatova’nın Serengil ve aynı evde yaşayan erkek arkadaşı Mustafa Tohma tarafından araçla Beykoz Ormanı’na götürüldüğü ve tehdit edildiği de öne sürülmüştü.

Beykoz başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5 Haziran 2020 tarihli raporda, müştekinin kafa derisinde mor-kırmızı lekeleri, sırt bölgesinde de iki adet yüzeysel sıyrık olduğu ve müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileştirilebilecek şekilde yaralandığının tespit edildiği bilgisine yer verildi. Serengil’in dört aydan aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.