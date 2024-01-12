Şeref Tokgöz: Nereye varır bu dolar?

Varacağı bir yerden ziyade ekonomi yönetiminin dövize bakışını kestirmek gerekiyor. Eğer bu yıl önümüze yerel seçim sandığı haricinde yeni bir referandum sandığı konulmaz ise, doların enfl asyon kıyılarında yüzdürüleceğini söylemek fazlaca risk barındıran tahmin olmaz. Zira dolar kriz tanımcısı…

Bu durumda doların ne kadar dolup boşalacağını, enfl asyon belirleyecek. Eğer bir tahmin yapmak istiyorsanız, bunu dolar üzerinden değil, beklenen enfl asyonun ne olacağı üzerinden yapmak, daha az yanıltıcı olacaktır. Bu durumda soru “dolar ne olurdan” ziyade “enfl asyon ne olur” şekline evirilir.

Şeref Tokgöz’ün yazısı