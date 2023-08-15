Şeref Oğuz: Yüksek kur talebi çıkmaz yol

Dışarıya mal satacağım diye daha yüksek kur talebindekilere, bu kolay ama çıkmaz yol yerine, zor ama kazandıran yol için birkaç not yazmak istiyorum. Ar-Ge, yeni pazarlar, büyük tedarik zincirlerini zorlamak, teknolojiyi daha yoğun kullanmak gibi Ortodoks yolları deneyin. Zaten deneyip yanıldığımız ve ekonomiyi uçurumun kenarına getiren Heterodoks söylemleri terk edin. Misal Ar-Ge yapın… Biliyorum zor… Neden zor olduğunu da yazayım ve AR’aştırdığımız halde neden GE’liştiremediğimize dair tespitlerimi sıralayayım; Zira farklı olandan korkuyoruz. Bize benzemeyenden nefret ediyoruz. Düello yerine pusu kuruyoruz. Akıl yerine kurnazlığı seçiyoruz. Sabır yerine telaşa kapılıyoruz. Merak yerine biatı seçiyoruz. Bilgi yerine kanaat ile yetiniyoruz. Özgün yerine taklide sapıyoruz. Kazan yerine kaybet tuzağındayız. Ödül yerine cezayı benimsiyoruz. İş yapma tarzımız ve kültürel engeller yetmiyormuş gibi, bize icat çıkarmak için verilen para ile çakallık yapıyoruz. Ar-Ge parasıyla dövizi çıldırtıyor, repo yapıyor, devletimizi dolandırıp duruyoruz. İcat çıkarmıyor, şeytani inovasyon yapıyoruz. Kısaca kur kurnazlığı ile yürümez bu işler.
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