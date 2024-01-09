Şeref Oğuz: Yatırımcı günleri toplantısından bir şey çıkar mı?

TCMB, Yatırımcı Günleri’nin ilkini 11 Ocak Perşembe günü New York’ta düzenleyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, yatırımcılarla buluşacak. Bu toplantıların özünde yabancı sermayeye güven vermek vardır. Peki, buradan bir sonuç çıkmasını bekliyor muyuz? Beklememiz için bir şeyler yapmamız gerekmez mi?

Kamu vergilerle gelirini artırırken tasarruf yapıyor mu? Kamu harcamalarına tam gaz devam ediyor. İtibardan tasarruf olmaz inadındalar. Hiç birinin aklına kamunun fuzuli harcamalarını kısmak gelmiyor. Daha yeni Meclis’teki milletvekillerine 57’si lüks olmak üzere 113 araç kiralamak için 377 milyon lira ödediler. Şirketler nasıl etkilenecek? Şirketler fiyatlara zam yaparak ve bunu anında yansıtarak enflasyonla mücadele (!) ediyor. Bazıları ise durgunluk gerekçesiyle zammı sineye çekiyor ancak bunun çok uzun süreli olmayacağını söylüyorlar. Eninde sonunda maliyet enflasyonu şirketlerin tepesine binecek.

Şeref Oğuz’un yazısı