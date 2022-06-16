Şeref Oğuz: Uzun süreli ve ağır külfetler ödenecek

Enflasyonla mücadeleye neden hazır değiliz?

Çünkü enflasyonla mücadelenin konfor alanlarını terk etmek olduğunu biliyoruz. Çünkü enflasyonla mücadelenin ücretleri baskılamak olduğunu, gelirleri budamak olduğunu, kemer sıkmak olduğunu, acı reçete olduğunu yakın tarihimizden biliyoruz. IMF’nin insansız ekonomi reçetelerinden hatırlıyoruz.

O halde kim düşürecek bu enflasyonu?

Hükümet kapsamlı mücadele programı açıklayacak, Merkez para basıp dağıtmaktan vazgeçecek. Vatandaş da kazandığından fazlasını harcamayacak, ürettiğinden fazlasını tüketmeyecek. Devlete sülük gibi yapışan toplum zararlıları sistemden elenecek. Uzun süreli ve ağır külfetler ödenecek.

Şeref Oğuz’un yazısı