Şeref Oğuz: TL yakar top gibi

Parası olana hayati tavsiye; “kredi bulabiliyorsan üzerine atla ve alabildiğin kadar al…” Parası dolarda olan; tutar, altında ise sabreder, lirada ise kaçar kurtulur ondan. Zira arkasından enflasyon koşuyordur ve negatif reel faiz, lirayı eriten asit gibi… Ya harca ya da başka bir şeye dönüştür…

Paradan para kazanmaya dair söylenecek şudur; TL, yakar top gibi. Eline geçen ondan kurtulmaya çalışıyor. Döviz mi? Döviz, enflasyona karşı UHT süt gibi. Tatsız ama dayanıklı… En azından enflasyon hararetinde çabuk bozulmuyor. Borsa ise taze günlük süt… Vitaminli ama dikkatli iç, çabuk bozulabilir.

Karl Marks; “bir ülkeyi tek kurşun atmadan yok etmenin en iyi yolu, parasını eritmektir” der. Haklıdır da… Her ne kadar ekonomi, Marks’ın zamanından bu yana çok değişmiş, gelişmiş, serpilmiş olsa da ana fikir değişmemiştir. Ülkenin ekonomik namusu, parası üzerinden değerlenir, okunur, bilinir.

Şeref Oğuz’un yazısı