Şeref Oğuz: Şimşekten sonra gök gürültüsü bekler gibi…

Ücret-Fiyat Sarmalı bir kez tetiklenmeye görsün… Aslında bu sarmal, yılbaşında asgari ücrete yapılan %50,5’lik zamla tetiklenmişti. Ardından fiyatlar genel seviyesi hızla tırmanışa geçmiş, önce %20’li yüzdeler, ardından %30’lar, %50’ler derken TÜİK’in resmi ama gayriciddi verilerinde dahi %73,5’i bulmuştu.

Şimdi sıra, ücret zamlarında… Özel sektörün bir kısmı yaptı, diğerleri de asgari ücret söylemlerinin bir sonuca bağlanmasını bekliyor. Ama olacaklar belli… Ücretlere yapılan zamlar, çok kısa sürede, sektörüne ve ürününe bağlı olarak değişken oranlarda etiketlere yansıyacak.

Olması gereken; enflasyonu düşürmektir. Eğer ücret artışlarıyla Cumhurbaşkanı’nın söz verdiği gibi, halkın satınalma gücü arttırılacaksa, fiyatların en azından bir süre yerinde saymasını sağlamak şart. Enflasyon hız kesmeden ücret yapacağın zam, bir süre sonra etiketlerde yerini alacaktır. Tıpkı şimşekten sonra gök gürültüsü bekler gibi…

Şeref Oğuz’un yazısı