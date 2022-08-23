Şeref Oğuz: Sıcak para gibi ağrı kesicilerin etkisi uzun sürmez

Şu sıralar dikkat etiyseniz komşularımızla ilişkilerimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Sıfır sorun stratejisiyle yola çıkmış ve sıfır komşu sonucuna varmıştık. Etrafımızda kavga etmediğimiz ulus kalmamıştı. Şimdi ise dış politikada kırıp dökülenleri toparlama dönemi ve hummalı gayret içinde olduğumuz aşikâr… (…)

Davos’taki “one minute” dönemi ardından yaşanan gerginliklerin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini fazlasıyla yaşadık. Şimdi Orta-Doğu’daki ilişkilerimizin restorasyonu söz konusu… İsrail Cumhurbaşkanı geldi, heyetlerle temaslar sürüyor, MISIR, BAE, Suudi Arabistan ve şimdi de Esat.

Peki, bunun ekonomiye etkisi olur mu? Elbette… Seçime doğru bir yandan Merkez’in banknot makinesi diğer yandan ABD’nin izin verdiği fonların düşürülmüş CDS’lerle ekonomiye girişi… Ancak orta vadede olacağı şudur; sıcak para yağmuru ile morfinlenmiş bir ekonomi ve seçim sonrasına ertelenmiş kaos, kriz…

Şeref Oğuz’un yazısı